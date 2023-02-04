МИД РФ: Еще несколько африканских стран хотят присоединиться к БРИКС

Несколько стран Африки хотели бы вступить в БРИКС, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениями российского МИД, руководителя секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олега Озерова.

«Ряд африканских стран хотели бы присоединиться к БРИКС. Действительно, такое движение есть», — подтвердил собеседник агентства.

Напомним, что в прошлом году заявку на вступление подал Алжир. Руководство государства рассчитывает, что Алжир станет членом объединения в 2023 году.

Напомним, что в настоящее время в БРИКС входят Россия, Бразилия, Китай, Индия и ЮАР, о планах по присоединению заявили Аргентина, Иран, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.