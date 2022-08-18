МИД РФ: ДНР может привлекать рабочих из Северной Кореи, несмотря на санкции

Санкции Совбеза ООН против КНДР на республики Донбассе не распространяются, поэтому власти ДНР, как и планировали, смогут привлекать северокорейских рабочих. Сотрудничать Донецк и Пхеньян будут по тем параметрам, которые определят сами, без вмешательства России, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

О том, что ДНР планирует привлекать строителей из КНДР, сообщал глава республики Денис Пушилин. По его словам, этот вопрос обсуждается с Пхеньяном. «На привлечение рабочей силы из Северной Кореи действуют международные ограничения, установленные резолюциями Совета безопасности ООН. Необходимо, однако, учитывать, что они распространяются на государства-члены всемирной организации, каковыми народные республики Донбасса в настоящее время не являются», – цитирует Ильчева РИА Новости.

Он добавил, что ООН не устанавливает правил, по которым другие страны могли бы заставлять кого-то следовать санкциям. «Россия уж точно не собирается быть таким самозваным Цербером», – подчеркнул представитель МИДа, добавив, что эту функцию на себя взяли «те столицы, которые продолжают раздувать конфликт».

Напомним, 13 июля КНДР признала независимость ДНР. Более того, власти Северной Кореи и Донецкой народной республики договорились о взаимодействии и сотрудничестве в области экономики и развития торговых отношений.