news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 10 сентября 2025 11:05

МИД РФ: Действия Израиля против Дохи – грубое нарушение международного права

Читайте нас в
Телеграм

Россия расценивает удар Израиля по столице Катара как грубое нарушение международного права и Устава ООН. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке», – отметили в российском дипведомстве.

В МИД также подчеркнули, что удар Израиля по Дохе стал акцией по подрыву международных усилий для мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Российская сторона призывает все стороны проявлять ответственность и избегать действий, которые могут привести к деградации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, добавили в ведомстве.

#мид рф #Израиль #катар
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

9 сентября 2025
Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

9 сентября 2025