МИД РФ: Действия Израиля против Дохи – грубое нарушение международного права

Россия расценивает удар Израиля по столице Катара как грубое нарушение международного права и Устава ООН. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке», – отметили в российском дипведомстве.

В МИД также подчеркнули, что удар Израиля по Дохе стал акцией по подрыву международных усилий для мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Российская сторона призывает все стороны проявлять ответственность и избегать действий, которые могут привести к деградации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, добавили в ведомстве.