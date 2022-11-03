МИД РФ: Британия обучает украинских диверсантов глубоководным подрывам

Военные инструкторы из Великобритании проводят обучение в Очакове Николаевской области украинских подводных диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей, заявил МИД РФ. В то же время в Одессе на базе школы военных водолазов украинцев учат по курсу «водолаз специального назначения» с отработкой навыков глубоководного подрывного дела, говорится в заявлении российского дипведомства.

Укрепление британо-украинского военно-морского сотрудничества осуществляется в рамках программы «Объединенная многонациональная группа по подготовке – Украина». Работа ведется на базе отдельного центра спецопераций «Юг» им. атамана А. Головатого сил специальных операций ВСУ в Очакове, говорится в заявлении.

Кроме того, по данным ведомства, в августе-сентябре в акватории Днепровского лимана британские военные инструкторы готовили военнослужащих ВСУ управлению беспилотниками, предназначенными для поражения кораблей.

«В августе-сентябре [сего года] британцы осуществляли подготовку экипажей передаваемых Украине тральщиков. Имеется информация, что ВМС Великобритании также передали украинской стороне определенное количество БПА», – заявили в МИД РФ.

Заявление МИД РФ распространил после вызова посла Британии Дебора Броннерта в Москве. Ему «заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины», подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило о причастности Британии к теракту на Черноморском флоте и подрывам «Северных потоков». Британское военное ведомство все обвинения отрицает.