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Политика 8 июля 2023 17:44

МИД: Решение о поставке кассетных боеприпасов на Украину говорит об отчаянии США

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Решение США о поставках кассетных боеприпасов Украине это жест отчаяния и бессилия на фоне неудачного контрнаступления. Этот шаг нацелен на затягивание конфликта, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Решение администрации [Президента США] Джо Байдена о поставках режиму в Киеве кассетных боеприпасов — еще одно вопиющее проявление агрессивного антироссийского курса США, нацеленного на максимальное затягивание конфликта на Украине и войну до «последнего украинца», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что с началом применения этих боеприпасов Вашингтону придется взять ответственность за минирование территории и дальнейшие жертвы среди украинцев и россиян. США известно, что обещания киевских властей об «аккуратном» и «ответственном» использовании оружия ничего не стоят.

«Очередное „чудо-оружие“, на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, не задумываясь о тяжких последствиях, никак не повлияет на ход специальной военной операции, цели и задачи которой будут полностью выполнены», — уверена представитель МИД.

В заключение она призвала мировое сообщество не оставлять эту ситуацию без реакции.

#мид рф #США #боеприпасы #спецоперация
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