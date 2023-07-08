МИД: Решение о поставке кассетных боеприпасов на Украину говорит об отчаянии США

Решение США о поставках кассетных боеприпасов Украине это жест отчаяния и бессилия на фоне неудачного контрнаступления. Этот шаг нацелен на затягивание конфликта, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Решение администрации [Президента США] Джо Байдена о поставках режиму в Киеве кассетных боеприпасов — еще одно вопиющее проявление агрессивного антироссийского курса США, нацеленного на максимальное затягивание конфликта на Украине и войну до «последнего украинца», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что с началом применения этих боеприпасов Вашингтону придется взять ответственность за минирование территории и дальнейшие жертвы среди украинцев и россиян. США известно, что обещания киевских властей об «аккуратном» и «ответственном» использовании оружия ничего не стоят.

«Очередное „чудо-оружие“, на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, не задумываясь о тяжких последствиях, никак не повлияет на ход специальной военной операции, цели и задачи которой будут полностью выполнены», — уверена представитель МИД.

В заключение она призвала мировое сообщество не оставлять эту ситуацию без реакции.