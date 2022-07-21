МИД Приднестровья предупредил о риске войны с Молдавией

Если Молдавия выйдет из соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье, то это может привести к военным действиям, заявил глава МИДа непризнанной республики Виталий Игнатьев.

«< … > Такой деструктивный шаг может послужить предпосылкой к военным действиям, поскольку возвращает ситуацию к конфликтному состоянию между Молдовой и Приднестровьем», – передает его слова РИА Новости.

Миротворческая миссия, состоящая из российских и приднестровских сил, является «единственным эффективным средством, способным обеспечить мир и физическую безопасность полумиллионного населения Приднестровья, включающего более 220 тысяч граждан России», добавил глава дипведомства.

Миротворческие силы в регионе разместили после подписания соглашения 21 июля 1992 года. В них входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.