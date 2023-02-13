МИД предупредил Японию о немедленном ответе при размещении ракет на границе с РФ

Россия незамедлительно примет ответные меры, если Япония примет какие-либо действия, несущие угрозу дальневосточным регионам. Это касается и возможного размещения на границе гиперзвуковых ракет, рассказал в беседе с РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Ранее стало известно, что Япония намерена образовать два позразделения внутри наземных сил самообороны, которые возьмут на себя управление баллистическими ракетами с гиперзвуковым планирующим блоком. Эти ракеты планируют расположить в гарнизонах на островах Кюсю и Хоккайдо.

«Действительно, в последнее время Япония резко активизировала модернизацию своего военного потенциала, наращивает опасную деятельность вблизи российских границ, включая проведение широкомасштабных учений совместно с США и другими странами, проводит испытания новых видов ракетных и обычных вооружений. В связи с этим неоднократно заявляли решительные протесты японской стороне по дипломатическим каналам», — напомнил Руденко.

Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за развитием военного строительства в Японии и «в случае появления любых потенциальных угроз безопасности нашим дальневосточным регионам незамедлительно примет ответные меры в соответствии с оборонной доктриной России».