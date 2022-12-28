МИД предписал сотруднику посольства Литвы покинуть Россию

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Литвы, он должен в течение пяти дней покинуть страну. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что эти действия являются «ответной мерой» на случившийся ранее аналогичный жест в отношении российского дипломата. Сегодня временную поверенную в делах Литвы в России Юргиту Цибулскиене вызвали в МИД и заявили «решительный протест».

Еще 1 декабря литовское Министерство иностранных дел объявило о высылке сотрудника посольства РФ из-за «деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом». В Москве тогда же пообещали ответить на это.

В октябре Литва выслала временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя, предложившего при въезде в РФ опрашивать литовцев об их отношении к штурму телебашни в Вильнюсе в 1991 году. Таким образом он отреагировал на предложение главы литовского МИД Габриэлюса Ландсбергиса спрашивать у прибывающих в страны Балтии россиян об их отношении к специальной военной операции на Украине.

После этого российская сторона в качестве ответной меры объявила персоной нон грата временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене, напоминает РБК,

Из-за специальной военной операции на Украине Литва первой из стран Балтии снизила уровень дипломатических отношений с Россией. Впоследствии ее примеру последовала Латвия.