Накачка Украины оружием не только затягивает боевые действия, но и увеличивает риск прямого столкновения между Россией и НАТО. Об этом во время заседания Первого комитета Генассамблеи ООН заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

«США наращивают накачку Украины вооружениями, предоставляют развединформацию, что не только затягивает боевые действия и ведет к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО», — цитируют его «Известия».

Политик отметил, что киевские власти с подачи США надеются не только на поражение России, но и «ее последующее расчленение и уничтожение». В сложившейся ситуации Москва не могла оставить без внимания «волеизъявление жителей Донбасса и освобожденных территорий Украины, которым грозит расправа», если ВСУ смогли бы вернуться на их территорию.