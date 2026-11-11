МИД: Посол России в США Дарчиев скоропостижно скончался на 67-м году

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Чрезвычайный и Полномочный Посол России в США Александр Дарчиев скоропостижно скончался на 67-м году, сообщили в МИД РФ.

«Ушел из жизни выдающийся дипломат, опытный руководитель, добрый товарищ и наставник. Высочайший профессионал, блестящий американист, А.Н.Дарчиев работал на одном из наиболее ответственных направлений российской внешней политики», – говорится в заявлении ведомства.

Александр Никитич Дарчиев родился в 1960 году. Кандидат исторических наук. На дипломатической службе состоит с 1992 года. С 2003 по 2005 год – заместитель директора Департамента Северной Америки Министерства иностранных дел РФ, с 2005 по 2010 год – советник-посланник посольства РФ в США, с 2010 по 2014 год – директор Департамента Северной Америки, с 2014 по 2021 год – посол РФ в Канаде, с 2021-го – вновь директор Департамента Северной Америки.

В начале 2025 года Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Дарчиева Чрезвычайным и Полномочным послом России в Соединенных Штатах и постоянным наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне.