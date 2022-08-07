МИД отверг претензии Украины «на треть имущества» СССР за границей

Результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости на РФ пересмотру не подлежат, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте министерства.

Юридически Украина не является правопродолжателем СССР, правопродолжателем является только Российская Федерация, пояснила Захарова. Это выражается в том, что Россия самостоятельно выплачивает внешний долг СССР и «унаследовала» его зарубежное имущество.

Статус Российской Федерации как государства-продолжателя СССР признан международным сообществом, подтвержден Международным судом ООН, напомнила официальный представитель.

Разъяснения понадобились после «популистских требований» посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возврате трети зарубежного имущества бывшего СССР.