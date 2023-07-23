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МИД отреагировал на слова Кулебы об ударе России по объектам ЮНЕСКО в Одессе
Украина разрушает и оскверняет православные церкви, реликвии, памятники и мемориалы. Повреждения Спасо-Преображенского собора и ситуация, развернувшаяся вокруг Киево-Печерской лавры, – на совести киевского режима, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что на фоне этого Киев не может обвинять Россию в ударе культовым объектам и сооружениям в Одессе, которые находятся под охраной ЮНЕСКО, призывать к «законности». К тому же сама организация закрывает глаза на действия киевского режима, занимая ангажированную позицию к ситуации на Украине.
«Мало того, когда памятник Екатерине II Великой Кулебина шайка приказала стащить с пьедестала и куда-то уволочь, ЮНЕСКО в очередной раз промолчала, а сразу после этого решила начать „культурно охранять“ исторический центр Одессы, который историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать нельзя», — подчеркнула Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в ударе по культовым объектам Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.
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