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МИД обновит рекомендации для россиян, выезжающих в недружественные страны
Министерство иностранных дел России готовит обновленные рекомендации для граждан, выезжающих в недружественные страны. Об этом сообщает ТАСС.
«В настоящее время проводится работа по обновлению рекомендаций для российских граждан, выезжающих в недружественные страны, с учетом высоких рисков наступления соответствующих негативных последствий», — рассказал глава консульского департамента внешнеполитического ведомства Алексей Климов.
Он уточнил, что наиболее резонансные случаи дискриминации и политизированного отношения к гражданам РФ фиксируются в прибалтийских государствах, в первую очередь, в Латвии, где под угрозой депортации находится значительное число россиян.
Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин приостановил действие ряда международных договоров с 38 недружественными государствами.
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