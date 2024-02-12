МИД обновит рекомендации для россиян, выезжающих в недружественные страны

Министерство иностранных дел России готовит обновленные рекомендации для граждан, выезжающих в недружественные страны. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время проводится работа по обновлению рекомендаций для российских граждан, выезжающих в недружественные страны, с учетом высоких рисков наступления соответствующих негативных последствий», — рассказал глава консульского департамента внешнеполитического ведомства Алексей Климов.

Он уточнил, что наиболее резонансные случаи дискриминации и политизированного отношения к гражданам РФ фиксируются в прибалтийских государствах, в первую очередь, в Латвии, где под угрозой депортации находится значительное число россиян.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин приостановил действие ряда международных договоров с 38 недружественными государствами.