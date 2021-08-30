МИД: Некоторые страны допускают дискриминацию привитых российскими вакцинами

Некоторые страны допускают дискриминацию в отношении людей — как граждан РФ, так и иностранцев, — привитых российскими вакцинами от Covid-19. Помимо этого, они искусственно замедляют процесс признания российских препаратов. Об этом со ссылкой на уполномоченного МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григория Лукьянцева сообщает РИА Новости.

«Несмотря на то что в десятках стран мира высокую оценку уже получила российская вакцина „Спутник V“, во многих странах она уже эффективно применяется, признаны безопасность и эффективность этой вакцины, тем не менее мы наблюдаем, что во многих государствах, в том числе и по неким политическим соображениям, а также в международных организациях искусственно замедляется, как нам кажется, процесс признания этой вакцины», — подчеркнул он.

Лукьянцев отметил, что Всемирная организация здравоохранения и ЕМА не показывают «той скорости, с которой могла бы все-таки быть одобрена эта вакцина». По этой причине россияне, живущие за границей, а также иностранцы, привившиеся российским препаратом, довергаются дискриминации.

«Скажем, в Италии и во Франции совсем недавно ввели так называемые „зеленые“ сертификаты, — привел пример специалист. — Их выдают либо тем, кто переболел, либо тем, кто привит признанными в ЕС вакцинами. Если человек не обладает таким сертификатом, он оказывается органичен в правах, в частности на посещение общественных мест, государственных учреждений, системы образования».

Таким образом, под данные ограничения попадают и те люди, кто сделал прививку российской вакциной. Такая ситуация, считает Лукьянцев, ненормальна и неприемлема, так иностранцы, привитые зарубежными препаратами, получают в России сертификаты и специальные QR-коды. То есть их передвижения по стране никак не ограничиваются.