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МИД назвал провокационным увеличение военных потенциалов НАТО у границ России
Увеличение военных потенциалов НАТО и его стран-участниц рядом с российскими границами носит провокационный характер. Об этом РИА Новости рассказали в Министерстве иностранных дел РФ.
В ведомстве подчеркнули, что активность стран альянса и их потенциалы вблизи РФ постоянно увеличиваются.
«Это касается и планируемого размещения на литовской территории бригады бундесвера, для которой строятся военные базы», — заметили в ведомстве.
По данным МИД, сама Германия называет размещение своих военнослужащих в Литве «историческим решением». Часть из них уже находится в стране, однако официально об «активации» группировки будет объявлено лишь в 2025 году.
«Она, дескать, должна принять на себя „первый удар“ российских войск в случае их нападения на прибалтийскую страну», — объяснили в министерстве.
В пресс-службе МИД вновь подчеркнули, что у России, несмотря на заявления Запада, нет планов совершать атаки на страны альянса. В то же время провокационные действия НАТО вынуждают Москву принимать компенсационные меры.
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