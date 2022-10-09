МИД назвал красной линией для России поставки Западом Киеву дальнобойного оружия

Поставки западными странами дальнобойных или более мощных средств поражения Киеву станут для России красной линией. Об этом сказал директор второго департамента СНГ российского МИД Алексей Полищук.

«Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения», — заявил он в интервью ТАСС.

По словам Полищука, конкретные ответные меры будут определяться на основе тщательного анализа складывающейся ситуации.

Россия имеет достаточное количество инструментов для их реализации, заключил дипломат.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. При этом западные страны, в том числе США, продолжают оказывать военную поддержку киевскому режиму.