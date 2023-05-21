МИД назвал G7 главным фактором обострения глобальных проблем

Страны — члены «Группы семи» не могут предложить миру что-либо созидательноe. Об этом заявил российский МИД, комментируя саммит G7 в Хиросиме.

«Несостоятельность претензий стран „Группы семи“ на роль всемирного гаранта финансовой и экономической стабильности стала окончательно очевидна всем в кризисные 2008-2009 годы. Как показывают международные события последних лет, теперь и в политико-дипломатической сфере „семерка“ не способна предложить что-либо созидательноe», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.

В МИД «Группу семи» назвали главным фактором обострения глобальных проблем. Они не стесняются заигрывать с незападными государствами, чтобы привлечь их на свою сторону и не позволить развивать связи с Россией и Китаем. Члены объединения из-за панического страха перед процессом становления многополярности и разрушения американоцентричной гегемонии, которая позволяла Западу обирать мир, обращают все силы на раздувание русофобской и синофобской истерии.

«Она [G7] не может отражать интересы других центров развития, в особенности государств АТР, Южной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки», — сказали в МИД.