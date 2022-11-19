МИД назвал беспрецедентным решение Польши отказать Лаврову в участии в Совете МИД ОБСЕ

Решение Польши отказать министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Лодзе беспрецедентно и провокационно, заявили в МИД РФ.

В заявлении дипведомства подчеркивается, что это решение несовместимо со статусом председателя организации, где 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств на равных условиях.

На фоне принятого Варшавой решения российскую делегацию на мероприятии возглавит постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, сообщили в МИД РФ. При этом в ведомстве подчеркнули, что «все здравомыслящие политики разделяют позицию российской стороны о недопустимости подобных действий [Польши] и дадут им принципиальную оценку».

«Соответствующий запрос был вчера направлен всем государствам – участникам ОБСЕ», – говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Польши не разрешат делегации России посетить заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. При этом, две недели назад в польском председательстве отмечали, что направили приглашения на эту встречу РФ и Беларуси.