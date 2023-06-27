МИД: Направляющийся в США самолет вывезет российских дипломатов

Российский самолет, который летит в Вашингтон, вывезет оттуда дипломатов, которым предписано покинуть Штаты в связи с завершением трехлетнего срока пребывания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«Ряд инфоресурсов возбудились по поводу российского борта, который направляется в США, — рассказала Захарова. — Никаких сенсаций. Он будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания».

Она уточнила, что речь идет «не о высылке, а об ограничениях в работе», которые создал Вашингтон российским загранучреждениям.