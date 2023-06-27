news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 27 июня 2023 18:51

МИД: Направляющийся в США самолет вывезет российских дипломатов

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Российский самолет, который летит в Вашингтон, вывезет оттуда дипломатов, которым предписано покинуть Штаты в связи с завершением трехлетнего срока пребывания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«Ряд инфоресурсов возбудились по поводу российского борта, который направляется в США, — рассказала Захарова. — Никаких сенсаций. Он будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания».

Она уточнила, что речь идет «не о высылке, а об ограничениях в работе», которые создал Вашингтон российским загранучреждениям.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное