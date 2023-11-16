МИД напомнил о 90-летии с установления дипотношений между США и СССР

Отношения между Россией и США предельно истончились и могут быть разорваны в любой момент. Вина в глубочайшем кризисе полностью лежит на Вашингтоне, взявшем курс на оголтелую русофобию. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В министерстве напомнили, что 90 лет назад, 16 ноября 1933 года, произошло знаменательное событие в истории двух стран — установление дипломатический отношений между Штатами и Советским Союзом.

«В этот день, спустя 16 лет после Октябрьской революции, в течение которых в Вашингтоне упрямо отказывались признавать молодое Советское государство, была восстановлена преемственность наших межгосударственных связей, ведущих свой отсчет с 1807 года», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что тогда Вашингтону удалось переступить через собственные стереотипы и амбиции и смириться с новыми реалиями. Этот шаг имел серьезное значение, заложив фундамент для сотрудничества государств в годы Второй мировой войны.

За этим в отношениях двух государств чередовались взлеты и падения, однако они не пересекали «точку невозврата» благодаря здравомыслию советских и американских лидеров.

«К сожалению, такое прагматичное восприятие действительности оказалось несвойственным поколению американской политической элиты, взявшему бразды правления в 1990-е и 2000-е гг., для которого иллюзорная вера в „конец истории“ и „золотой век гегемонии США“ была и остается базовым мировоззрением», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В результате сейчас российско-американские отношения переживают глубочайший кризис. «Это не выбор России, но безответственные шаги США, раскручивающие маховик эскалации, включая доктринально поставленную задачу нанести Москве „стратегическое поражение“, могут привести к катастрофическим последствиям», — подчеркнуто в заявлении.

В МИД напомнили, что отношения между государствами должны строиться на взаимном уважении и учете интересов. Именно на этом и была основана договоренность 1933 года.