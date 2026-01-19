МИД Молдавии начал необходимые процедуры для полного выхода республики из СНГ

Министерство иностранных дел Молдавии приступило к необходимым процедурам для выхода страны из Содружества Независимых Государств. Об этом заявил глава МИД республики Михай Попшой, передает РИА Новости.

По его словам, внешнеполитическое ведомство находится на этапе подготовки денонсации ключевых соглашений, лежащих в основе деятельности СНГ. Речь идет об учредительном соглашении Содружества, приложении к нему, а также уставе организации.

«С денонсацией этих трех основополагающих соглашений Республика Молдова официально перестанет быть частью СНГ. И этот процесс уже начался. Мы приняли это решение недавно. Начался процесс утверждения», – сказал Попшой.

Министр уточнил, что после начала новой парламентской сессии документы о денонсации будут направлены на рассмотрение депутатов. Он отметил, что правительство планирует завершить все подготовительные процедуры в течение месяца.

Глава МИД подчеркнул, что в случае одобрения денонсации трех учредительных соглашений парламентом и их последующего утверждения президентом, после завершения всех технических этапов Молдавия официально перестанет быть членом СНГ.