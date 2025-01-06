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МИД призвал мировое сообщество решительно осудить атаки Украины на ядерные объекты РФ
Мировое сообщество должно незамедлительно отреагировать на непрекращающиеся атаки ВСУ на российские ядерно-энергетические объекты. Произвол Киева грозит обернуться катастрофой, от которой пострадают страны и народы Евразии и других континентов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Российская сторона настоятельно призывает международное сообщество незамедлительно и самым серьезным образом отреагировать на непрекращающиеся атаки киевского режима по российским объектам ядерно-энергетической инфраструктуры, принудив Киев перестать играть жизнями стран и народов в Европе и на других континентах, которые обезумевший режим готов принести в жертву своей преступной политике, устроив катастрофу на нашей крупнейшей атомной электростанции — Запорожской АЭС (ЗАЭС)», — говорится в тексте, опубликованном на сайте ведомства.
По словам Захаровой, атаку удалось отбить, не допустив жертв и повреждений, сохранив радиационную обстановку в норме. Однако киевские власти не остановятся на этом, если не получат отпор на мировом уровне.
«Действиям украинской стороны, которая ни в грош не ставит ни международное право, ни нормы ядерной безопасности и продолжает наводить прицелы своих орудий, ракет и беспилотников на российские ядерно-энергетические объекты, не может быть ни оправдания, ни прощения», — уверена представитель Министерства иностранных дел России.
Она призвала всех, кого волнует безопасность своих стран, в том числе ядерная, решительно осудить действия Киева и призвать Президента Украины Владимира Зеленского «к порядку».
В том числе Захарова обратилась к руководству МАГАТЭ, чьи сотрудники уже не раз попадали под атаки ВСУ на Запорожской атомной электростанции и на пути к ней.
«Видимо, они Зеленского не интересуют. Агентству давно пора назвать вещи своими именами и заявить украинской стороне о недопустимости ее атак по ЗАЭС, равно как и по другим российским атомным электростанциям», — заключается в сообщении.
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