МИД Литвы инициировало продление санкций против россиян и белорусов до конца 2027 года

Министерство иностранных дел Литвы выступило с предложением продлить действие национальных санкций в отношении граждан России и Белоруссии до 31 декабря 2027 года. Об этом сообщает «ТАСС».

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что пролонгация ограничений на такой срок, а не на привычный один год, не противоречит принципу пропорциональности, поскольку меры носят временный характер и могут быть пересмотрены в любой момент. Если действующий порядок не будет изменен, срок нынешних санкций истечет 2 мая 2026 года.

Санкционный режим предусматривает приостановку приема заявлений от россиян и белорусов на выдачу временного вида на жительство. Для граждан России, въезд которых в страну ограничен исключительными случаями, также действует запрет на приобретение недвижимости, ввоз наличных украинских гривен и оформление статуса электронного резидента.

Кроме того, законодательство предписывает автоматически аннулировать вид на жительство тем иностранцам, которые в течение трех календарных месяцев совершили более одной поездки в Россию или Белоруссию.

Система национальных санкций была введена Вильнюсом в 2023 году и с тех пор неоднократно продлевалась. В МИД Литвы отметили, что введение дополнительных рестрикций в настоящий момент не планируется, так как ведомство считает действующие меры оптимальными и согласованными.