МИД Литвы допустил возможность закрытия границ с Россией и Белоруссией

Литва может рассмотреть вопрос о закрытии границ с Россией и Белоруссией. Об этом со ссылкой на главу МИД страны Габриелюса Ландсбергиса сообщает РИА Новости.

Он отметил, что не знает точных дат рассмотрения вопроса, однако соответствующие дискуссии уже ведутся.

«Когда будут найдены решения и какими они будут, тогда объявим. Еще немного преждевременный вопрос», — заметил он.

Ранее Ландсбергис рассказал, что Литва понизит уровень дипотношений с РФ, а также вышлет из страны российского посла.