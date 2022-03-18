МИД КНР: Попытки Запада оказывать давления на Китай в вопросе Украины бесполезны

Позицию Китая в ситуации на Украине не удастся изменить давлением со стороны американских властей, все эти попытки безответственны и бесполезны, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Об этом сообщает ТАСС.

«Американская сторона пытается клеветать на КНР и оказывать на нас давление – это крайне безответственно и никак не поможет решить проблему. Мы против этого и категорически не можем смириться с подобной позицией США», – сказал дипломат на брифинге в ответ на вопрос о действиях Китая в случае угрозы санкций.

Чжао Лицзянь отметил, что КНР будет руководствоваться «собственными независимыми суждениями».

Он также напомнил, что китайское правительство уважает обеспокоенность каждой из заинтересованных сторон, вовлеченных в сложную ситуацию на Украине и поддерживает любые усилия для преодоления этого кризиса.

По информации госсекретаря США Энтони Блинкена, в телефонном разговое с председателем КНР Си Цзиньпином американский лидер Джо Байден предупредил Пекин об ответстенности при оказании поддержки Москвы в ситуации на Украине.

Ранее МИД КНР опровергло информацию западных СМИ о том, что Россия якобы просила у китайского правительства военной помощи в спецоперации на территории Украины.

Напомним, 23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе, после чего многие страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции.