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Политика 15 июля 2025 11:20

МИД КНР назвал переговоры единственным способом решения конфликта на Украине

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Переговоры являются единственным способом разрешения конфликта на Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь во время брифинга во вторник, комментируя недавние заявления президента США Дональда Трампа о возможных санкциях в адрес России и ее торговых партнеров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным осуществимым способом урегулирования украинского кризиса», — отметил Линь Цзянь.

Дипломат выразил надежду на то, что стороны конфликта смогут продолжить совместную работу в направлении политического урегулирования, создав соответствующую атмосферу для примирения.

#Китай #КНР #переговоры России и Украины #Дональд Трамп #санкции против россии
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