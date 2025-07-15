МИД КНР назвал переговоры единственным способом решения конфликта на Украине

Переговоры являются единственным способом разрешения конфликта на Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь во время брифинга во вторник, комментируя недавние заявления президента США Дональда Трампа о возможных санкциях в адрес России и ее торговых партнеров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным осуществимым способом урегулирования украинского кризиса», — отметил Линь Цзянь.

Дипломат выразил надежду на то, что стороны конфликта смогут продолжить совместную работу в направлении политического урегулирования, создав соответствующую атмосферу для примирения.