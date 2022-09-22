МИД КНР: Китай не будет сидеть сложа руки в отношении конфликта на Украине

Китай не намерен оставаться в стороне в отношении ситуации на Украине, однако не будет способствовать и ее эскалации. Об особой роли Поднебесной в отношении конфликта заявил сегодня глава МИД Китая Ван И на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

«Китай не будет сидеть сложа руки и не будет подливать масла в огонь, мы собираемся продолжать по-своему играть свою роль», — цитирует ТАСС его выступление на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Ван И подчеркнул, что КНР одобряет работу ЕС в качестве посредника и призывает европейские страны прилагать все усилия для достижения мира.