МИД КНР: Беспокойство США по поводу мощностей Китая является избыточной

Беспокойство США насчет избыточных производственных мощностей Китая сама по себе является избыточной, тревога властей Штатов не имеет под собой научных оснований. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Напомним, ранее подобный комментарий об избытке прозвучал от госсекретаря Америки Энтони Блинкена.

Линь Цзянь подчеркнул, что по-настоящему избыточными являются высказывания США, очерняющие Китай. Причем американские власти беспокоятся из-за неуверенности в себе, считает спикер. Он добавил, что раздувание Вашингтоном темы избыточных мощностей в КНР «противоречит здравому смыслу экономики и фактам промышленного развития», пишет ТАСС.

Он указал, что США искусственно создают ложный нарратив, чтобы ограничить качественное развитие Китая и лишить КНР права на законное развитие.

Для сравнения Цзянь привел следующую статистику: Германия отправляет на экспорт 80% произведенных автомобилей, Япония – 50%, сами США – 25%, а Китай – лишь 12%. В этой связи спикер призвал задуматься, где более серьезный избыток мощностей.