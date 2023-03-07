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МИД КНДР: Из-за учений США и Южной Кореи риск ядерной войны становится реалистичнее
МИД КНДР выступил с заявлением, в котором призвал международному сообществу направить четкий сигнал США и Южной Корее о немедленном прекращении совместных военных учений, назвав их «военной провокацией». В опубликованном на сайте дипведомства сообщении подчеркивается, что действия двух стран накаляют обстановку и вызывают риск ядерной войны.
Ведомство сообщило, что сегодня американский стратегический ядерный бомбардировщик В-52 после трехмесячного перерыва вновь прилетел на Корейский полуостров и провел пятое в этом году совместное воздушное учение с Южной Кореей.
«Из-за безответственных действий США и Южной Кореи, которые озабочены лишь воинственными вооруженными демонстрациями, сконцентрированными в порохе, вопреки стремлению международного сообщества ослабить напряженность и стабилизировать ситуацию, риск ядерной войны на Корейском полуострове сместился с виртуальной стадии на реалистичную стадию», – подчеркивается в заявлении северокорейского МИДа.
Если «опасные военные провокации» продолжатся, что «никакой гарантии», что не произойдет насильственное физическое противостояние, добавили в ведомстве.
Ранее стало известно, что ВВС США и Южной Кореи провели учения, где отрабатывались взлет и посадка на запасную полосу. Тренировка шла по посадке на полосу, рассчитанную для чрезвычайных ситуаций.
Напомним, в прошлом году КНДР официально провозгласила себя ядерным государством, заявив, что может самостоятельно принимать решения о применении ядерного оружия.
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