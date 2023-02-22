МИД Китая заявил, что Москва и Пекин договорились противостоять «всем формам запугивания»

Фото: МИД КНР

Россия и Китай выступают за многополярное мироустройство и против любых форм «односторонней травли». Об этом говорится в заявлении МИДа Китая, опубликованном на сайте ведомства по итогам встречи главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, члена Политбюро Ван И и секретаря Совбеза России Николая Патрушева. Встреча прошла накануне в Москве, куда Ван И впервые после назначения на высокий пост прибыл с визитом.

«Стороны обсудили текущую международную стратегическую ситуацию и выразили готовность совместно практиковать подлинную многосторонность, противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений и многополярности мира», – говорится в сообщернии дипведомства КНР.

Также Ван И и Патрушев договорились, что страны будут укреплять сотрудничество в многосторонних рамках и прилагать больше усилий для улучшения глобального управления.

«Обе стороны считают, что мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе должны решительно поддерживаться, и выступают против внедрения менталитета «холодной войны», блокового противостояния и идеологического противостояния», – отмечает ведомство.

Помимо этого, участники встречи обсудили украинский вопрос, однако никакие подробности не раскрываются.

Отметим, что на сегодня, 22 февраля, запланированы переговоры Ван И с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Также Кремль не исключал встречи с Президентом Владимиром Путиным.