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МИД Китая заявил, что Москва и Пекин договорились противостоять «всем формам запугивания»
Россия и Китай выступают за многополярное мироустройство и против любых форм «односторонней травли». Об этом говорится в заявлении МИДа Китая, опубликованном на сайте ведомства по итогам встречи главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, члена Политбюро Ван И и секретаря Совбеза России Николая Патрушева. Встреча прошла накануне в Москве, куда Ван И впервые после назначения на высокий пост прибыл с визитом.
«Стороны обсудили текущую международную стратегическую ситуацию и выразили готовность совместно практиковать подлинную многосторонность, противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений и многополярности мира», – говорится в сообщернии дипведомства КНР.
Также Ван И и Патрушев договорились, что страны будут укреплять сотрудничество в многосторонних рамках и прилагать больше усилий для улучшения глобального управления.
«Обе стороны считают, что мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе должны решительно поддерживаться, и выступают против внедрения менталитета «холодной войны», блокового противостояния и идеологического противостояния», – отмечает ведомство.
Помимо этого, участники встречи обсудили украинский вопрос, однако никакие подробности не раскрываются.
Отметим, что на сегодня, 22 февраля, запланированы переговоры Ван И с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Также Кремль не исключал встречи с Президентом Владимиром Путиным.
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