МИД Китая: Спецпредставитель КНР Ли Хуэй посетит РФ в марте

Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй собирается посетить РФ, Украину и другие страны. Его визит ожидается в марте, со 2 числа, сказала официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Цель визита - проведение второго раунда челночной дипломатии, чтобы оказать содействие политическому решению кризиса на Украине, пишет ТАСС.

Спикер подчеркнула, конфликт продолжается уже два года, но боевые действия не утихают. По ее словам, «если мирные переговоры начнутся на день раньше», то потери сократятся. В свою очередь, КНР поддерживает тесные контакты с РФ, Украиной и еще рядом других государств, играя конструктивную роль и реагируя на кризис, уточняет Нин.

Она также отметила, что КНР не стремился «нажиться на украинском конфликте», а наоборот отправлял в европейское турне спецпредставителя. Пекин стремится, чтобы стороны достигли консенсуса, а военные действия скорее завершились.

С 15 по 26 мая 2023 года Ли Хуэй посетил Киев, Варшаву, Париж, Берлин, Брюссель и Москву для обсуждения украинского конфликта. В ходе поездки он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, с дипломатами указанных стран, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ли Хуэй занимал должность замминистра иностранных дел КНР с 2008 по 2009 год. Он также был в должности чрезвычайного и полномочного посла Китая в России с 2009 по 2019 год.