МИД Китая рассчитывает, что саммит в Казани ускорит темпы сотрудничества в БРИКС

Китай ожидает, что саммит БРИКС в Казани пройдет успешно и позволит ускорить набранные темпы сотрудничества между участниками объединения. Об этом со ссылкой на официального представителя МИД КНР Линь Цзяня сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем, что саммит будет успешным, а также [рассчитываем] продвигаться вперед, чтобы усилить набранный темп сотрудничества в рамках БРИКС, — заметил собеседник агентства — Сейчас у нас все больше членов и все больше стран высказывают интерес к кооперации в рамках БРИКС».

Представитель министерства также выразил надежду, что на саммите в Казани поднимут вопросы дальнейшего расширения сотрудничества.

Линь Цзянь добавил, что не имеет точных сведений о возможности участия в мероприятии Председателя КНР Си Цзиньпина. «Но наша позиция очень четкая — мы поддерживаем Россию в проведении саммита и серии мероприятий в рамках БРИКС», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, в скором времени состоится ряд визитов между Россией и Китаем, так как первая председательствует в БРИКС, а Китай — в Шанхайской организации сотрудничества.

Напомним, что саммит в столице Татарстана запланирован на 22-24 октября.