МИД Китая озвучил ключевые факторы для восстановления мира в Афганистане

Юэ Сяоюн

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Специальный представитель Министерства иностранных дел Китая по Афганистану Юэ Сяоюн на V заседании афганского форума в Казани заявил, что ключ для мира в Афганистане — это создание международного сотрудничества без иностранного вмешательства во внутренние дела страны.

«Построение инклюзивного широкого Правительства, в котором будут умеренные силы, — это необходимое условие для того, чтобы Афганистан смог обеспечить прочный мир и стабильность. Я понимаю, что мы упоминаем инклюзивность, при этом в международном сообществе проводятся дебаты по поводу прав человека, по поводу женщин и о том, как руководить страной. Когда мы говорим обо всех этих вопросах, мы должны помнить, что не должно быть внешнего вмешательства во внутренние дела независимого государства», — подчеркнул спикер.

Юэ Сяоюн заметил, что Китай и соседние страны продолжат активизировать диалог и взаимодействие с Афганистаном.

«Мы — крупнейший сосед Афганистана, и мы оказываем поддержку в стабилизации страны, а также в ее восстановлении. Мы помогаем им продвигаться в направлении политического урегулирования афганского вопроса конструктивным образом, для того чтобы Афганистан был стабилен. Мы, его соседи, знаем, что и для самого Афганистана, и для нас, а также для соседних стран, которые присутствуют здесь сегодня, было бы хорошо двигаться в этом направлении», — поделился мыслями представитель МИД Китая.

В августе 2021 года с активной поддержкой стран региона Афганистану удалось пережить самую тяжелую фазу происходящего в стране. Временное Правительство предприняло ряд шагов для восстановления экономики, повышения качества жизни населения, обеспечения безопасности, борьбы с наркопреступностью и коррупцией.

«Мир должен воздать должное временному Правительству Афганистана и афганскому народу. Сейчас судьба Афганистана в их собственных руках, и они пытаются восстановить свою прекрасную страну», — заметил Юэ Сяоюн.

В то же время, по его словам, Афганистан сейчас переживает поворотный момент, переходный период.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Существуют вызовы в области государственного управления, гуманитарной ситуации, качества жизни населения, а также в том, что касается контртеррора. Очевидно, что необходимо уделять больше внимания и активнее работать на региональном и международном уровнях. Сегодня соседние страны заняли лидирующую позицию в оказании помощи Афганистану в обеспечении мира, стабильности и восстановлении после завершения оккупации», — заявил спикер.

За последние два с лишним года Китай предоставил Афганстану 350 млн юаней на развитие транспорта и повышение качества сельскохозяйственных продуктов. Теперь в стране 98% продуктов повышенного качества. Также КНР помогала Афганистану наращивать потенциал для внутреннего роста. А во время и после землетрясения Пекин предоставил 1 млрд юаней.

«Присоединяюсь к словам господина Кабулова (спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов — прим. Т-и). Мы — соседи Афганистана. И мы остро чувствуем страдания и прогресс нашего соседа Афганистана, народа Афганистана, властей Афганистана. И вместе с ними мы печалимся, когда они страдают, и празднуем, когда они достигают успехов», — отметил Юэ Сяоюн.

Представитель Китая поблагодарил Правительство Татарстана за организацию форума, а также добавил, что очень рад возможности провести встречу «в прекрасном городе Казани». «Кроме того, мы хотели бы выразить признательность руководителю Республики Татарстан господину [Рустаму] Минниханову за его присутствие, за его выступление, а также российским коллегам, послу Кабулову и членам всей вашей команды за эффективность вашей работы и продуманность организационных моментов», — отметил он.