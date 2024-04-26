МИД КНР: Китай последовательно выступает за прекращение огня в Газе

Приоритетная задача на текущий момент – это прекратить огонь в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, чьи слова приводит «Интерфакс». Причем добиться прекращения боевых действий нужно как можно скорее, подчеркнул спикер.

Министр напомнил, что недавно Совет безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня в Газе. Этот документ должен выполняться, причем очень эффективно, добавил Ван И.

Он подчеркнул, что «недавняя эскалация ирано-израильского конфликта является последним проявлением последствий конфликта в Газе». В КНР призвали «соответствующие стороны сохранять спокойствие и сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности».

Также Ван И отметил, что после ситуации в Газе обострилась ситуация с судоходством в Красном море. Это еще одна причина, почему в мире должны как можно скорее добиться прекращения огня в Газе, считает глава МИД КНР.

В свою очередь, со слов китайского министра, Китай последовательно выступает за «реальное восстановление справедливости для палестинского народа», реализацию «решения о сосуществовании двух государств» и «удовлетворение разумных опасений всех сторон в области безопасности».