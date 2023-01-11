МИД Казахстана заявил о непричастности страны к установке в Буче «юрты несокрушимости»

Астана не имеет отношения к установке в Буче «юрты несокрушимости». Об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает РИА Новости.

«Посольство не участвовало, это инициатива только частных казахстанских компаний», — сказал дипломат.

Он пояснил, что республика не может «ни запрещать, ни комментировать» появившуюся в Буче юрту, отметив, что в Казахстане проживает большая диаспора украинцев — около 300 тыс. человек.

«Точно так же есть казахская диаспора в Украине, они между собой общаются, есть межнациональные браки, есть друзья, родственники», — сказал Смадиаров.

9 января на сайте горсовета Бучи написали, что «юрта несокрушимости» появилась «благодаря поддержке посольства Республики Казахстан на Украине и народного депутата Украины, председателя депутатской группы межпарламентских связей с Республикой Казахстан Сергея Нагорняка».

Как рассказали в российском МИД на следующий день, Астана заверила Москву, что распространяемая в СМИ информация об участии Казахстана в акции не соответствует действительности.