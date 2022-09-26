МИД Казахстана выступил с заявлением по поводу референдумов на освобожденных территориях
Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что республика исходит из принципов территориальной целостности государств. Так он ответил на проведение референдумов на освобожденных территориях – в Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР.
Смадияров напомнил о позиции Президента страны Касым-Жомарт Токаева о том, что важно неуклонно соблюдать принцип международного права, в основе которого лежит устав ООН.
«В уставе говорится об ответственности государств-членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств. Мы вновь подтверждаем готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога», — приводит его слова РИА Новости.
Напомним, сегодня пятый день на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей идет голосование по вопросу вхождения в состав России. Референдум продлится до 27 сентября. Накануне вечером референдум по вхождению в состав РФ ЛНР и ДНР признали состоявшимся, так как явка избирателей превысила 50%.