МИД Казахстана: Власти обеспечат права и интересы всех представителей народа

Власти Казахстана обеспечат интересы всех представителей народа республики. Об этом говорится в официальном заявлении казахстанского МИД, в котором собрана хронология последних событий в стране и решения Президента Касым-Жомарта Токаева.

«Государство продолжит обеспечивать права и интересы всех представителей нашего полиэтнического и многоконфессионального народа, а также безопасность находящихся в стране иностранных граждан, в том числе дипломатического корпуса и журналистов. Будут защищены иностранные инвестиции и бизнес зарубежных компаний», — сказано в документе.

Отмечается, что республика намерена соблюдать международные обязательства в области прав человека и продолжить курс реформ в рамках концепции «Слышащего государства», реализуемой Токаевым.

Напомним, что жители республики вышли на массовые митинги в начале этого года. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Кабмина и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева и пообещал действовать «максимально жестко». Накануне на всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения. Глава государства обратился к лидерам других стран — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу.