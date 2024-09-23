МИД Казахстана рассказал об усилиях страны по разрешению конфликтов

Министерство иностранных дел Казахстана по случаю Международного дня мира рассказало о соответствующих инициативах страны в области ядерного нераспространения, предоставления нейтральной переговорной площадки для разрешения конфликтов, активного сотрудничества в деятельности международных организаций, гуманитарного

содействия и вклада в миротворческие операции.

В частности, Казахстан с первых дней своей независимости является активным сторонником идеи нераспространения ядерного оружия. Страна отказалась от оставшегося от СССР ядерного арсенала, закрыла Семипалатинский испытательный ядерный полигон и создала вместе с соседними государствами Зону, свободную от ядерного оружия, в Центральной Азии (в 2006 году). Также по ее инициативе в 2009 году был установлен Международный день действий против ядерных испытаний (29 августа), а в 2015-м была принята Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщая декларация о построении мира, свободного от ядерного оружия.

«Размещение Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в г. Усть-Каменогорск является подтверждением признания международным сообществом Казахстана как надежного и ответственного партнера в деле нераспространения ядерного оружия», — подчеркнули в МИД.

Среди мирных инициатив Казахстана МИД упомянул предоставление нейтральной площадки для двух раундов переговоров между Ираном и Группой 5+1 (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) по ядерной программе исламской республики в 2013 году, идущий с 2017 года Астанинский процесс по Сирии и мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном в 2024 году.

Кроме того, Казахстан вносит вклад в глобальные гуманитарные усилия через Казахстанское агентство международного развития (KazAID), оказывающее поддержку развивающимся странам в кризисных ситуациях.

Помимо этого, 630 военнослужащих Казахстана приняли участие в миротворческих операциях ООН, а еще 157 миротворцев сейчас участвуют в миротворческих миссиях ООН на Голанских высотах, в Западной Сахаре, Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго и Ливане.