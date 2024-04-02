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МИД Казахстана осудил нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске
Казахстан считает неприемлемым любое проявление насилия и агрессии в отношении дипмиссий и их сотрудников. Таким образом, в МИД республики прокомментировали нападение Израиля на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске (Сирия).
«Подобные действия нарушают основы и нормы международного права, которыми гарантируется неприкосновенность дипломатических и консульских объектов», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале Министерства иностранных дел Казахстана.
Авиаудар был нанесен в понедельник вечером. Здание консульства было полностью разрушено, погибли семь офицеров КСИР, в том числе два высокопоставленных генерала.
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