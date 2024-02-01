МИД Катара сообщил, что Израиль согласился прекратить огонь в секторе Газа

Израиль согласился на предложение посредников прекратить огонь в секторе Газа, от ХАМАС предварительно получена положительная реакция. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, передает телеканал Al Jazeera.

«Израиль согласился на предложение о прекращении огня, и мы получили первоначальную положительную реакцию на него от ХАМАС», — сказал дипломат.

7 октября 2023 года Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Боевики проникли в приграничные районы на юге Израиля, где стреляли как по военным, так и по гражданским. В заложники были взяты более 200 человек. По последним данным властей, погибли около 1,2 тыс. гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, пострадали более 5 тыс.

В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Кроме того, Израиль устроил полную блокаду сектора: остановил поставку воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. По данным Минздрава Палестины, из-за израильских обстрелов за все время погибло 27 тыс. человек, еще более 66 тыс. были ранены, передает РИА Новости.