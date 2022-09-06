МИД: Изъятие российских активов приведет к нестабильности в самой Британии

Если Великобритания изымет замороженные российские активы, то это приведет к бегству иностранных инвесторов и нестабильности в самом королевстве. Таким мнением в ответ на заявление нового британского Премьера Лиз Трасс поделился директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Следует учитывать как отсутствие правовых основ для подобного шага, что, к слову, уже признали британские юристы, так и губительные последствия таких действий для реноме и статуса Великобритании как международного финансового центра», — объяснил дипломат.

По его словам, необдуманные действия руководства могут привести Великобританию к «социальному взрыву и внутриполитической нестабильности».

Напомним, что заморозка российских активов произошла в связи с проведением спецоперации на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.