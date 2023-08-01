Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
МИД: Из-за высокого риска их безопасности из Судана вывезли российских граждан
Министерство иностранных дел России сообщило об эвакуации российских граждан и ряда сотрудников посольства из Судана. Сообщение об этом появилось на сайте внешнеполитического ведомства.
«В связи с высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся боестолкновений в Судане осуществлен вывоз из города Порт-Судан части сотрудников переведенного из Хартума Роспосольства, а также российских граждан и членов семей, обратившихся за содействием в возвращении на Родину», – сказано в сообщении.
Сегодня утром спецрейс Военно-транспортной авиации Минобороны России прибыл в подмосковный аэродром «Чкаловский». В МИД добавили, что российское посольство в Порт-Судане продолжает работать в штатном режиме.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»