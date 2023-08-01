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Политика 1 августа 2023 22:17

МИД: Из-за высокого риска их безопасности из Судана вывезли российских граждан

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Министерство иностранных дел России сообщило об эвакуации российских граждан и ряда сотрудников посольства из Судана. Сообщение об этом появилось на сайте внешнеполитического ведомства.

«В связи с высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся боестолкновений в Судане осуществлен вывоз из города Порт-Судан части сотрудников переведенного из Хартума Роспосольства, а также российских граждан и членов семей, обратившихся за содействием в возвращении на Родину», – сказано в сообщении.

Сегодня утром спецрейс Военно-транспортной авиации Минобороны России прибыл в подмосковный аэродром «Чкаловский». В МИД добавили, что российское посольство в Порт-Судане продолжает работать в штатном режиме.

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