МИД: Из-за высокого риска их безопасности из Судана вывезли российских граждан

Министерство иностранных дел России сообщило об эвакуации российских граждан и ряда сотрудников посольства из Судана. Сообщение об этом появилось на сайте внешнеполитического ведомства.

«В связи с высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся боестолкновений в Судане осуществлен вывоз из города Порт-Судан части сотрудников переведенного из Хартума Роспосольства, а также российских граждан и членов семей, обратившихся за содействием в возвращении на Родину», – сказано в сообщении.

Сегодня утром спецрейс Военно-транспортной авиации Минобороны России прибыл в подмосковный аэродром «Чкаловский». В МИД добавили, что российское посольство в Порт-Судане продолжает работать в штатном режиме.