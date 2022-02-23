МИД Италии: Рим осознает высокую цену санкций против России

Италия осознает высокую цену санкций против России, однако готова платить ее ради «защиты ценностей» против агрессии РФ. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо.

Он объяснил, что Италия вместе с европейскими партнерами и США уже несколько месяцев ведет проработку пакета санкций против России «различного формата и интенсивности».

«Чтобы быть эффективными, санкции должны выступать в качестве средства сдерживания дальнейших военных действий и, следовательно, быть устойчивыми, пропорциональными и соразмерными конкретным событиям на местах», — цитирует его слова, произнесенные в сенате итальянского парламента, РИА Новости.

Ди Майо подчеркнул, что руководству Италии известен объем убытков, понесенных бизнесменами страны в период с 2014 года. Власти будут принимать все усилия, чтобы ограничить влияние санкций на стратегические и экономические интересы.

«Осознаем, что приходится платить большую цену за защиту общих непререкаемых ценностей и принципов, но также и осознаем сдерживающую ценность ограничительных мер, направленных на то, чтобы не допустить дальнейшего разжигания Россией напряженности. Это будет означать еще более высокую цену для всех вовлеченных игроков», — добавил глава МИД Италии.