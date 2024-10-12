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Общество 12 октября 2024 22:09

МИД Испании показал видео в честь Дня нации с кадрами из России

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МИД Испании опубликовал видео в честь Дня испанской нации. Интересно, что первые кадры ролика снимались недалеко от ЦПКиО им. М. Горького в Москве.

Как позже писали в комментариях некоторые пользователи соцсети X, на первых кадрах видео люди проходят по тротуару мимо ворот московского парка. Причем ряд комментаторов разглядели на заднем плане «высотки» «Москва-Сити», пишет РИА «Новости».

Напомним, 12 октября в Испании является Днем нации. Ровно 532 года назад испанская морская экспедиция под руководством Христофора Колумба высадилась в Новом Свете, где и «встретились два мира». Эта встреча поменяла мировоззрение и жизнь, как европейцев, так и американцев.

#Испания #видеоролик #праздник
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