МИД Ирана: Тегеран выступает против антироссийских санкций Запада

Тегеран выступает против антироссийских санкций Запада, введенных на фоне обострения ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава иранского МИД подчеркнул, что их страна против как войны, так и введения ограничений в отношении РФ.

«Сотрудничество Ирана с любой страной, включая Россию, не должно быть затронуто санкционной ситуацией», — цитирует ТАСС пресс-службу зарубежного министерства.

24 февраля российский Президент Владимир Путин в видеообращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.