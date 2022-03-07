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Политика
7 марта 2022  22:08

МИД Ирана: Тегеран выступает против антироссийских санкций Запада

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Тегеран выступает против антироссийских санкций Запада, введенных на фоне обострения ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым. 

Глава иранского МИД подчеркнул, что их страна против как войны, так и введения ограничений в отношении РФ. 

«Сотрудничество Ирана с любой страной, включая Россию, не должно быть затронуто санкционной ситуацией», — цитирует ТАСС пресс-службу зарубежного министерства.

24 февраля российский Президент Владимир Путин в видеообращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.

#спецоперация на Украине
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