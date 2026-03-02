МИД Ирана назвал гибель аятоллы Хаменеи грубейшим нарушением международного права

Министерство иностранных дел Ирана выступило с официальным заявлением в связи с гибелью Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, который погиб утром 1 марта в результате атак США и Израиля. Ведомство назвало произошедшее «дикой агрессией» и грубейшим нарушением Устава ООН и международного права.

В заявлении подчёркивается, что террористические действия против руководства Ирана, а также массовая гибель мирных граждан являются опасным прецедентом, развязывающим руки агрессорам на глобальном уровне. Тегеран призвал международные институты, включая Совет Безопасности ООН, не оставаться безучастными к преступлениям США и Израиля, предупредив, что бездействие приведёт к эскалации насилия в мире. В МИД также отметили, что гибель аятоллы Хаменеи сделала его бессмертным героем в истории Ирана и шиизма.