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МИД Индии решительно опроверг сообщения о поставках боеприпасов на Украину
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Индия не поставляла Украине артиллерийские боеприпасы. Об этом, комментируя сообщения СМИ, заявил глава МИД страны Рандхир Джайсвал.
«Мы можем категорично сказать, что мы не посылали никаких артиллерийских боеприпасов на Украину, не экспортировали и не отправляли», — цитирует министра ТАСС.
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