МИД и Минфин предложили приостановить соглашения по налогам с недружественными странами

МИД и Минфин России выступили с инициативой приостановить действие соглашений с недружественными странами об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве отмечают, что, вводя односторонние санкции, западные страны нарушают нормы международного права, и у России есть основания для введения ответных мер.

«В связи с этим МИД России и Минфин России выступили с предложением к Президенту Российской Федерации издать Указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры», – сказано в сообщении ведомства.

Предлагает приостановить действие договоренности до восстановления нарушенных прав России.