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МИД и Минфин предложили приостановить соглашения по налогам с недружественными странами
МИД и Минфин России выступили с инициативой приостановить действие соглашений с недружественными странами об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
В министерстве отмечают, что, вводя односторонние санкции, западные страны нарушают нормы международного права, и у России есть основания для введения ответных мер.
«В связи с этим МИД России и Минфин России выступили с предложением к Президенту Российской Федерации издать Указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры», – сказано в сообщении ведомства.
Предлагает приостановить действие договоренности до восстановления нарушенных прав России.
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