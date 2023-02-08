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Ру Тат
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Политика
8 февраля 2023  15:07

МИД: Гибридная война США против России грозит столкновением двух ядерных держав

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Соединенные Штаты развязали против России гибридную войну, которая грозит военным столкновением двух ядерных держав. Об этом сказано в заявлении российского МИД о ситуации с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений, опубликованном на сайте ведомства.

«США по сути развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. На этом фоне требования Вашингтона обеспечить, несмотря ни на что, возобновление инспекционной деятельности на российских объектах СНВ откровенно циничны, особенно в условиях, когда киевский режим попытался ударить по ним при явном военно-техническом и информационно-разведывательном содействии со стороны США», – сказано в документе.

В МИД подчеркнули, что проводимый Вашингтоном агрессивный курс с открыто заявленной целью нанести России «стратегическое поражение» на Украине и нагнетаемая нынешней американской администрацией конфронтация по всем направлениям межгосударственного взаимодействия исключают ведение дел «как обычно».

В заключение ведомство подтвердило неизменную приверженность российской стороны ДСНВ как важному инструменту поддержания международной безопасности и стабильности.  

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