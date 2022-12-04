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Ру Тат
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Политика
4 декабря 2022  23:12

МИД Германии: ФРГ надеется на поддержку Индией потолка цен на российскую нефть

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Германия рассчитывает, что Индия поддержит введение потолка цен на поставки российской сырой нефти, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок в интервью изданию The Hindu. С таким заявлением она выступила накануне своего посещения Нью-Дели с официальным визитом.

«Мы настоятельно призываем наших партнеров также ввести санкции, но мы отдаем себе отчет в том, что многие государства имеют различные экономические ограничения. <...> Партнеры могут оказывать поддержку, не соблюдая ее формально: покупая нефть ниже установленного предела», — заявила Бербок.

Напомним, страны ЕС согласовали на этой неделе регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне $60 за баррель. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия отказывается от продажи нефти по условиям ценового потолка и разрабатывает механизм, запрещающий такую торговлю. Введение ограничения на стоимость нефти он назвал неприемлемым и противоречащим правилам рынка и ВТО.

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